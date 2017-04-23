Участники дебатов в Удмуртии обсудили инфраструктуру, ЖКХ, АПК и развития села в регионе

В воскресенье, 23 апреля, существующие проблемы обсудили сотрудники крупных предприятий республики, предприниматели и управляющие производств.

Ижевск. Удмуртия. Участники дебатов в Удмуртии обсудили инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство, агропромышленный комплекс и развитие села в республике. В воскресенье, 23 апреля, о возникших в этих отраслях проблемах поговорили предприниматели, а также руководители и сотрудники смежных производств.

Свою позицию по темам высказали: генеральный директор ООО «ЖРП8 ГРУПП» Фарит Губаев, директор ООО «Инком» Владимир Паршин, предприниматель Александр Фарахутдинов, доцент филиала Ижевского государственного технического университета в Сарапуле Рамиль Ямилов, председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев, инженер АО «ИЭМЗ «Купол» Рамиль Шаяхметов, заместитель генерального директора по развитию сельскохозяйственного производства ООО «КОМОС ГРУПП» Александр Коробейников, глава муниципального образования «Светлянское» Воткинского района Зинаида Вострокнутова, директор ООО «Интер-Росс-Мебель» Алексей Санников, предприниматель Алексей Вотинцев, гендиректор ООО «МСТ. Строй» Николай Красноперов, заместитель генерального директора ООО «КОМОС-ГРУПП» вице-президент – управляющий ООО «Птицефабрика Вараксино» Дмитрий Кузнецов и гендиректор ООО «Сюрес» Виктор Кузнецов.

В ходе обсуждений участники дебатов затронули вопросы, касающиеся тарифов ЖКХ, порывов теплотрасс, поставки горячей воды, расселения аварийно-жилищного фонда, эффективности региональных программ в этой сфере и качество дорог в Удмуртии.

По словам председателя общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александра Евсеева, проблем в этой сфере достаточно, и чтобы решить их нужна новая программа.

«Каждый из нас является потребителем услуг ЖКХ, проживаем ли мы в частных домах или квартирах. На сегодняшний день нерешенных вопросов у нас остается достаточно. Это вопросы и капремонта, корректировки платы за отопление. Связано это с тем, что собственники не понимают правила игры в этой сфере. Программа школа потребителя помогает людям во всем разобраться, но сфера ЖКХ постоянно обновляется, поэтому и знания нужно обновлять. Я предлагаю сделать постоянную такую программу, которая будет помогать жителям разобраться в том или ином вопросе в режиме рального времени», - сказал Евсеев.

Несколько предложений внес и директор ООО «ЖРП8 ГРУПП» Фарит Губаев.

«В отрасли ЖКХ я работаю 14 лет, как депутат разработал несколько предложений: расширить перечень видов работ, которые можно проводить в рамках капитального ремонта, еще один вид возможных работ модернизация отопления. Навести порядок и внести единый стандарт платежных документов. Нужно чтобы жители получали не пять шесть документов, а единый документ, с правильными расчётами», - сказал Губаев.

Также сегодня участники дебатов обсудили тему агропромышленного комплекса и развития села. Были затронуты такие проблемы, как привлекательность сельских территорий для жизни, развитие подсобного хозяйства, привлечение инвестиций в село, нехватка новых молодых кадров, отсутствие рабочих мест.

Основными «болевыми точками» села, по мнению депутата Госсовета Удмуртии Алексея Санникова, являются нехватка денежных средств.

«Проблемы села мне известны. Пообщавшись с предпринимателями мелкими и крупными, они рассказали о своих проблемах. Основные – нехватка денежных средств, дорогие кредиты. Им всем бы хотелось получить более дешевые деньги, более длинные деньги. Сельхозтехника, которая должна субсидироваться - не только наша отечественная, но и импортная, потому что сейчас ставка сделана на импортную технику, которая позволяет обрабатывать очень большие площади, объемы. Моя программа и предложение – это поддержка села, чтобы была достойна инфраструктура на селе, чтобы не только передавалась земля в какое-то бессрочное пользование, но, и чтобы были дополнительные льготные налоги на обеспечение всей этой хозяйственной деятельности», - сказал Санников.

О важности обеспечения села всеми базовыми социальными объектами, заявил заместитель генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП», директор птицефабрики «Вараксино» Дмитрий Кузнецов.

«Я участник предварительного голосования по Завьяловскому избирательному округу №23. Завьяловский район имеет свои особенности, которые выгодно отличают его от других районов, сохраняется устойчивый рост численности населения, с рождаемостью все хорошо, однако, молодежь неизбежно сравнивает жизнь со стандартами жизни в столице Удмуртской Республики. Поэтому необходимо ремонтировать дороги, открывать новые школы, детские сады, медицинские пункты. У жителей должны быть все возможности для образования, занятий спортом и достойной работы. На это нужны немалые деньги, но решение есть. Во-первых, активнее участвовать во всех партийных проектах «Единой России», привлекать средства по целевым федеральным программам, развивать государственно-частное партнерство. Еще одним источником средств для развития должны стать частные инвестиции, необходимо создавать условия для потенциальных инвесторов. Селянам нужна помощь в реализации своей продукции», - сказал Кузнецов.

В 12:30 на площадке Удмуртской государственной филармонии участники обсудят проблему экологии и защиты окружающей среды республики. Свои позиции по этой теме представят глава муниципального образования «Светлянское» Воткинского района Зинаида Вострокнутова, начальник лаборатории управления Горьковской железной дороги Артур Магдеев, инженер АО «ИЭМЗ «Купол» Рамиль Шаяхметов, ректор Ижевской государственной сельскохозяйственной академии Александр Любимов.