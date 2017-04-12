«Единая Россия» ожидает 10 процентную явку избирателей на праймериз в Госсовет Удмуртии

Об этом на организационном комитете по проведению предварительного голосования рассказал секретарь регионального отделения партии Владимир Невоструев.

Ижевск. Удмуртия. «Единая Россия» ожидает, что на предварительное голосование по выборам депутатов государственный совет Удмуртии явка составит 10%. Об этом на заседании оргкомитета рассказал секретарь регионального отделения партии Владимир Невоструев.

«Если в прошлом году у нас участников предварительного голосования было в пределах 35 человек, то в этом году вот уже 200 с лишним человек. Думаем, что активность будет выше, но задачу ставим 10%», - сказал Невоструев.

Отметим, что в пошлом году явка на праймериз по республике составила 8,81%.

По словам руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Андрея Макарова, в прошлом году большую активность показали сельские территории, где явка составляла в среднем от 12 до 17%. Следующие по рейтингу идут малые города, там в среднем было от 6 до 10%, от 3 до 6% явка была по Ижевску.

Напомним, что праймериз состоятся 28 мая.