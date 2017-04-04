Членство экс-главы Удмуртии в «Единой России» могут приостановить на время следствия

Этот вопрос рассмотрят на внеочередном заседании президиума регионального политсовета партии.

Ижевск. Удмуртия. Президиум регионального политического совета партии «Единая России» рассмотрит вопрос о приостановлении членства экс-главы Удмуртии Александра Соловьева в партии. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба

«Единая Россия» рассмотрит вопрос о приостановлении членства Соловьева в партии из-за возбуждения в отношении него уголовного дела о взятках на строительстве Камского моста. Заседание президиума политсовета состоится в ближайшее время.

«Отметим, что это не лишение членства, а только его приостановка на время следственных действий», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ранним утром глава Удмуртии в сопровождении силовиков был доставлен в Москву. Позднее выяснилось, что его заподозрили во взятке 139 млн рублей. Дело связано со строительством мостов через Каму и Буй.

«За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.

Позднее появилась информация о том, что в деле главы Удмуртии Александра Соловьева есть еще четыре фигуранта.

Президент России Владимир Путин отправил Соловьева в отставку из-за утраты доверия.