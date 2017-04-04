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      Членство экс-главы Удмуртии в «Единой России» могут приостановить на время следствия

      16:21, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      16:21, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      180
      0
      #Владимир Путин\n#ФСБ\n#Следственный комитет\n#Александр Соловьев\n#отставка\n#уголовное дело\n#Картина дня\n#задержание Александра Соловьева
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      Этот вопрос рассмотрят на внеочередном заседании президиума регионального политсовета партии.

      Ижевск. Удмуртия. Президиум регионального политического совета партии «Единая России» рассмотрит вопрос о приостановлении членства экс-главы Удмуртии Александра Соловьева в партии. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба

      «Единая Россия» рассмотрит вопрос о приостановлении членства Соловьева в партии из-за возбуждения в отношении него уголовного дела о взятках на строительстве Камского моста. Заседание президиума политсовета состоится в ближайшее время.

      «Отметим, что это не лишение членства, а только его приостановка на время следственных действий», - говорится в сообщении.

      Напомним, сегодня ранним утром глава Удмуртии в сопровождении силовиков был доставлен в Москву. Позднее выяснилось, что его заподозрили во взятке 139 млн рублей. Дело связано со строительством мостов через Каму и Буй. 

      «За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР. 

      Позднее появилась информация о том, что в деле главы Удмуртии Александра Соловьева есть еще четыре фигуранта.

      Президент России Владимир Путин отправил Соловьева в отставку из-за утраты доверия. 

      16:21, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      180
      0
      #Владимир Путин\n#ФСБ\n#Следственный комитет\n#Александр Соловьев\n#отставка\n#уголовное дело\n#Картина дня\n#задержание Александра Соловьева
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