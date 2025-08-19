Закрыть
В Глазове задержали мигранта, готовившего теракт

11:00, 19 августа, 2025
Анна Торхова
Главный редактор
В Глазове задержали мигранта, готовившего теракт
#Глазов\n#Удмуртия\n#ФСБ
Источник фото: arzik2
По данным ФСБ, он планировал поджог жд-состава.

Ижевск. Удмуртия. В Глазове задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, который готовил теракт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина планировал поджог железнодорожного состава. Кроме того, в соцсетях и мессенджере «Телеграм» он оправдывал теракт в «Крокус Сити Холл». 

У задержанного обнаружили самодельные зажигательные устройства, схему расположения объекта, где планировался теракт, в телефоне — инструкцию по изготовлению взрывчатки. Найдена и переписка с террористами. 

УФСБ России по Удмуртии возбудило уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет».

Задержанный под стражей. 

ТАСС опубликовало кадры задержания

