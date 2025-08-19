Ижевск. Удмуртия. В Глазове задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, который готовил теракт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина планировал поджог железнодорожного состава. Кроме того, в соцсетях и мессенджере «Телеграм» он оправдывал теракт в «Крокус Сити Холл».

У задержанного обнаружили самодельные зажигательные устройства, схему расположения объекта, где планировался теракт, в телефоне — инструкцию по изготовлению взрывчатки. Найдена и переписка с террористами.

УФСБ России по Удмуртии возбудило уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет».

Задержанный под стражей.

ТАСС опубликовало кадры задержания.