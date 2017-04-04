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      Самолет с задержанным главой Удмуртии Александром Соловьевым приземлился в Москве

      10:00, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      10:00, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      936
      0
      #Александр Соловьев\n#Москва\n#правоохранительные органы\n#Картина дня\n#задержание
      Фото: Екатерина Иванова
      936
      0

      В столицу России руководителя региона доставили в наручниках.

      Москва. Самолет авиакомпании «Ижавиа», на борту которого находился задержанный глава Удмуртии Александр Соловьев, приземлился в московском аэропорту Домодедово. В пути руководителя региона сопровождали трое сотрудников правоохранительных органов.

      Как рассказали информагентству «Сусанин» пассажиры утреннего рейса, ставшие очевидцами этапирования Соловьева в Москву, глава региона летел у окна в бизнес классе. На соседнем кресле находился сотрудник правоохранительных органов, еще двое силовиков летели сзади. По словам некоторых пассажиров, на руках у Александра Соловьева были наручники.

      После приземления в Москве Соловьев находился в салоне воздушного судна до того момента, пока его не покинули все пассажиры.

      Напомним, главу Удмуртии Александра Соловьева во вторник, 4 апреля, вылетел в Москву в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. По свидетельству очевидцев, Соловьева везли в столицу обычным утренним авиарейсом Ижевск-Москва.

      31 марта в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Центр» в Ижевске Соловьев опроверг слухи о своем заявлении об отставке.

      «Президент меня назначил до 2019 года, я буду работать. Если президент решит, что я не оправдал доверие, значит, так и будет. У меня желание работать есть, заявление я никакого не писал, это все на уровне слухов», - приводит слова Соловьева «Комсомольская правда. Ижевск».

      10:00, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      936
      0
      #Александр Соловьев\n#Москва\n#правоохранительные органы\n#Картина дня\n#задержание
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