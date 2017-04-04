СМИ Удмуртии сообщили о задержании начальника «Удмуртавтодора»

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Ижевск. Удмуртия. Интернет-газета «День.org» написала во вторник утром о задержании начальника государственного унитарного предприятия «Удмуртавтодор» Александра Корепанова. Издание ссылается на информированный источник.

«Следом за главой Александром Соловьевым сегодня утром предположительно был задержан начальник ГУП «Удмуртавтодор» Александр Корепанов», - сообщает «День.org».

Пресс-секретарь дорожного ведомства пояснил в телефонной беседе с корреспондентом информагентства «Сусанин», что сейчас едет за рулем в Ярский район Удмуртии и не «в курсе последних новостей».

В Следственном управлении СК России сказали, что у них пока нет информации по этому поводу.

Руководитель еще одного дорожного ведомства Удмуртии Виктор Вахромеев сегодня утром находился в правительства региона. Как сообщил корреспондент информагентства «Сусанин», в 9:00 Вахромеев заходил в здание кабмина.

Напомним, Александр Корепанов возглавил «Удмуртавтодор» в мае 2015 года. Бывший руководитель крупнейшего дорожного предприятия Удмуртии Денис Щелканов руководил с 2010 года.

Update: Поступило официальное опровержение