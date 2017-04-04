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      СМИ Удмуртии сообщили о задержании начальника «Удмуртавтодора»

      08:50, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      08:50, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      3768
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия
      3768
      0

      Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

      Ижевск. Удмуртия. Интернет-газета «День.org» написала во вторник утром о задержании начальника государственного унитарного предприятия «Удмуртавтодор» Александра Корепанова. Издание ссылается на информированный источник.

      «Следом за главой Александром Соловьевым сегодня утром предположительно был задержан начальник ГУП «Удмуртавтодор» Александр Корепанов», - сообщает «День.org».

      Пресс-секретарь дорожного ведомства пояснил в телефонной беседе с корреспондентом информагентства «Сусанин», что сейчас едет за рулем в Ярский район Удмуртии и не «в курсе последних новостей».

      В Следственном управлении СК России сказали, что у них пока нет информации по этому поводу.

      Руководитель еще одного дорожного ведомства Удмуртии Виктор Вахромеев сегодня утром находился в правительства региона. Как сообщил корреспондент информагентства «Сусанин», в 9:00 Вахромеев заходил в здание кабмина.

      Напомним, Александр Корепанов возглавил «Удмуртавтодор» в мае 2015 года. Бывший руководитель крупнейшего дорожного предприятия Удмуртии Денис Щелканов руководил с 2010 года.

      Update: Поступило официальное опровержение

      08:50, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      3768
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия
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