В «Удмуртавтодоре» опровергли информацию СМИ об аресте главы ведомства

По словам представителя предприятия, Александр Корепанов находится на своем рабочем месте.

Ижевск. Удмуртия. Начальник государственного унитарного предприятия «Удмуртавтодор» Александр Корепанов во вторник, 4 апреля, находится на своем рабочем месте, а информация о его задержании не соответствует действительности. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил пресс-секретарь дорожного ведомства.

«Начальник в кабинете, рабочий день проходит в рабочем порядке», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что ранее появилась информация о задержании руководителя «Удмуртавтодора».

Утром вторника, 4 апреля, главу Удмуртии Александра Соловьева задержали и этапировали в Москву. По сданным следствия, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.