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      В «Удмуртавтодоре» опровергли информацию СМИ об аресте главы ведомства

      10:24, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      10:24, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      613
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня
      613
      0

      По словам представителя предприятия, Александр Корепанов находится на своем рабочем месте.

      Ижевск. Удмуртия. Начальник государственного унитарного предприятия «Удмуртавтодор» Александр Корепанов во вторник, 4 апреля, находится на своем рабочем месте, а информация о его задержании не соответствует действительности. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил пресс-секретарь дорожного ведомства.

      «Начальник в кабинете, рабочий день проходит в рабочем порядке», - сказал собеседник агентства. 

      Напомним, что ранее появилась информация о задержании руководителя «Удмуртавтодора»

      Утром вторника, 4 апреля, главу Удмуртии Александра Соловьева задержали и этапировали в Москву. По сданным следствия, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

      10:24, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      613
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня
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