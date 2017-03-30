Их имена огласили на политсовете партии в среду, 29 марта.

Ижевск. Удмуртия. Координаторов федеральных партийных проектов «Единой России» назначили в Удмуртии. Их имена огласил в среду, 29 марта, заместитель секретаря удмуртского регионального отделения партии по проектной деятельности Олег Гарин.

В их число вошли:

- министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев, – проект «Безопасные дороги»;

- замдиректора по научно-методической работе Ижевского торгово-экономического техникума Людмила Порцева – проект «Гражданский университет»;

- министр образования и науки Удмуртии Алексей Шепталин – проект «Детские сады детям»;

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов – проект «Детский спорт»;

- заместитель председателя правительства Удмуртии Сергей Токарев – проект «Дом садовода - опора семьи»;

- министр социальной, семейной и демографической политики Удмуртии Ольга Корепанова – проект «Единая страна – доступная среда»;

- уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева – проект «Крепкая семья»;

- заместитель председателя Удмуртии Наталья Сударикова – проект «Модернизация образования»;

- министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Александр Прохоров – проект «Российское село»;

- замминистра социальной, семейной и демографической политики Удмуртии Елена Соломатова – проект «Старшее поколение»;

- начальник госжилинспекции при министерстве энергетики и ЖКХ Удмуртии Марат Исмагилов – проект «Управдом»

- председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Госсовета Удмуртии Владимир Варламов – проект «Народный контроль»;

- профессор кафедры экологии и природопользования Удмуртского госуниверситета Виктор Туганаев – проект «Экология России»;

- первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии Госсовета по здравоохранению, семейной и демографической политике Светлана Кривилева – проект «Здоровое будущее»;

- председатель общественной организации «Потребители услуг ЖКХ» Александр Евсеев – проект «Школа грамотного потребителя»;

- главврач 1 РКБ Надежда Михайлова – проект «Здоровье детям».

Все кандидатуры в ходе политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в Удмуртии единогласно поддержали.

«Сегодня проекты партии «Единая Россия» – это важнейший элемент партийной работы. В настоящее время партия использует в своей деятельности проектный подход для того, чтобы решать конкретные проблемы, которые выявляются на местах. При этом каждый партпроект рождается из наказов, из обращений в партийную приемную, на встречах с людьми и отражает важную, значимую проблему для всей страны в целом, и для конкретных территорий в частности», - подытожил заместитель секретаря удмуртского регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности

В 2017 году мы предлагаем продолжить работу по 14 федеральным проектам, которые подтвердили свою эффективность на территории Удмуртской Республики.