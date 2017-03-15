Еще 16 кандидатов на выборы в Госсовет Удмуртии от партии «Единая Россия» зарегистрировали в Ижевске

Заседание прошло во вторник, 14 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зарегистрировали еще 16 кандидатов на выборы в Госсовет Удмуртии шестого созыва от партии «Единая Россия». Заседания состоялось во вторник, 14 марта.

В список вошли:

- Сергей Лукьянчиков, главный юрист ОАО «Ижсталь», член партии;

- Александр Прозоров, директор по административным вопросам ООО «Корпорация «Центр», член партии;

- Алексей Чернов, председатель первичной профсоюзной организации «Ижсталь» ГМПР, член партии;

- Алексей Санников, директор ООО «Интерросмебель», член партии;

- Владимир Паршин, директор ООО «Инком», член партии;

- Александр Мурашов, генеральный директор ООО «Байконур», член партии;

- Светлана Кривилева, депутат Госсовета Удмуртии, первый заместитель председателя Госсовета, председатель постоянной комиссии Госсовета по здравоохранению, демографической и семейной политике, член партии;

- Игорь Сухоруков, директор по защите ресурсов в ОАО «Ижевский завод нефтяного машиностроения», член партии;

- Людмила Ковалевская, директор ООО «Торговый деловой центр «Беларусь», член партии;

- Михаил Лебедев, глава крестьянского хозяйства Лебедева М.В., беспартийный;

- Алексей Вахрушев, замдекана факультета «Высшей школы управления и политики» «Восточно-европейский института», член партии;

- Фарид Губаев, генеральный директор ООО «ЖРП-8 Групп», член партии;

- Алексей Прасолов, начальник ФГУП «Главное управления специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства», член партии;

- Софья Широбокова, депутат Госсовета Удмуртии, заместитель председателя Госсовета, председатель постоянной комиссии Госсовета по бюджету, налогам и финансам, член партии;

- Зоя Степнова, гендиректор АО «Сактон», член партии;

- Валерий Песков, юрист ООО «Продсервис», член партии.

Председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Невоструев утвердил все кандидатуры и пожелал им не расслабляться в честной борьбе.

«Вы с завтрашнего дня приступите к работе. Знаете положение, как должно проходить предварительное голосование. Не думайте, что вы единственные по этим округам, еще кандидаты будут. В прошлом году у нас было на одно место 10 человек. Думаю, в этом году тоже не меньше будет конкурс, поэтому просьба аккуратно работать, соблюдать все правила, которые прописаны в положении по поводу проведения праймериз», - сказал Владимир Невоструев.