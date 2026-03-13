Филиал «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» подключил к сетям строящийся многоквартирный комплекс «Икигай» в Удмуртии. На площади 15 гектаров также возводятся необходимые социальные и спортивные объекты, что отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Максимальная мощность присоединения составит 4,3 МВт. В рамках технологического присоединения объекта энергетики спроектировали и установили две блочные комплектные трансформаторные подстанции мощностью 3,2 МВА каждая, проложили кабельные линии электропередачи 10 кВ протяженностью свыше 2 км. 150 метров кабельных линий было проложено методом горизонтально-направленного бурения.

Электроснабжение ЖК обеспечено по второй категории надежности, предусматривающей возможность перевода потребителей на резервную схему. «Россети» реализуют и другие крупные проекты для подключения жилья в Приволжском федеральном округе.

