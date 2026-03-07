Ижевск. Удмуртия. Удмуртия выделит 41 млн рублей на оснащение Государственного цирка Удмуртии. Об этом перед открытием 15-го Международного фестиваля циркового искусства (0+) рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

«Видя ажиотаж вокруг циркового фестиваля, нам с Дмитрием Евгеньевичем проще решать свои вопросы, связанные с этим учреждением. Учреждение необычное, требует большого внимания, в том числе и финансовых вложений», — отметил Владимир Соловьёв.

На ремонт и оснащение цирка в 2024 году было выделено 20 млн рублей из регионального бюджета. В 2025 году почти 60 млн рублей ушло на обновление светового оборудования. Его установка завершилась в сентябре прошлого года.

А 5 марта 2026 года правительство Удмуртии решило выделить цирку ещё 41 млн рублей из регионального бюджета.

«Мы на слуху, нас знают, нас любят, к нам едут, поэтому соответствующие решения легко принимаются и на уровне правительства Удмуртской Республики», — заявил Владимир Соловьёв.