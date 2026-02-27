Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Импорт белорусского торфогрунта в Удмуртию вырос втрое

10:50, 27 февраля, 2026
Максим Александров
Импорт белорусского торфогрунта в Удмуртию вырос втрое
10:50, 27 февраля, 2026
Максим Александров
39
0
#Удмуртия\n#Беларусь\n#импорт\n#торф
Источник фото: ИИ
39
0

С начала года республика приняла более 64 тонн груза.

Ижевск. Удмуртия. В три раза активнее жители и аграрии Удмуртии стали закупаться белорусским торфом. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

С начала года республика приняла более 64 тонн торфогрунта из Беларуси — это в три раза превышает прошлогодние показатели аналогичного периода.

Партия смеси — почти 42 тонны — прибыла в регион 26 февраля. Сотрудники Россельхознадзора встретили груз и провели проверку: изучили документы, осмотрели продукцию и взяли пробы для лаборатории.

В результате белорусский грунт оказался безопасным для использования: вредителей не обнаружили, а продукция соответствовала требованиям.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:50, 27 февраля, 2026
Максим Александров
39
0
#Удмуртия\n#Беларусь\n#импорт\n#торф