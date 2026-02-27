Ижевск. Удмуртия. В три раза активнее жители и аграрии Удмуртии стали закупаться белорусским торфом. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

С начала года республика приняла более 64 тонн торфогрунта из Беларуси — это в три раза превышает прошлогодние показатели аналогичного периода.

Партия смеси — почти 42 тонны — прибыла в регион 26 февраля. Сотрудники Россельхознадзора встретили груз и провели проверку: изучили документы, осмотрели продукцию и взяли пробы для лаборатории.

В результате белорусский грунт оказался безопасным для использования: вредителей не обнаружили, а продукция соответствовала требованиям.