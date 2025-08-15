Ижевск. Удмуртия. По готовности к отопительному периоду среди городов Удмуртии лидируют Сарапул (58,5%) и Воткинск (54,1%). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В целом техническая готовность жилищно-коммунального комплекса региона составила 46,4%: котельные готовы на 39,7%, тепловые сети — на 60,6%, водопроводные сети — на 57,1%, канализационные сети — на 58,2%, жилфонд — на 33,3%.

«По темпам подготовки к отопительному периоду на сегодняшний день показывают лучшие результаты Увинский, Шарканский и Игринский районы. Готовность к зиме в этих муниципалитетах превышает 80%», — говорится в сообщении.

Кроме того, на текущий момент накоплено 4,1 тыс. тонн угля (44,8% от плана), 24 тыс. тонн жидкого топлива (98%), 4,5 тыс. тонн альтернативных источников в виде дров и пеллетов (71,3%).

К 15 сентября планируется проверить работоспособность всей основной инфраструктуры, а к 20 ноября — получить паспорта готовности от муниципалитетов.

Напомним, всего на подготовку к осенне-зимнему периоду в 2025 году выделено 1,5 млрд рублей.