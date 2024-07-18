В порту Камбарки начали заниматься перегрузкой с водного транспорта на железнодорожный

Камбарка. Удмуртия. Горьковская железная дорога вместе с АО «Порт Камбарка» начала реализовывать новый проект по мультимодальным грузовым перевозкам в Удмуртии. Как передаёт пресс-служба ГЖД, первая перегрузка с водного на железнодорожный транспорт состоялась 18 июля.

Замначальника ГЖД по Ижевскому территориальному управлению Александр Кузнецов отметил, что проект реализован в рамках взаимодействия Горьковской железной дороги и правительства Удмуртии.

«Решение было принято 29 мая 2024 года на рабочей встрече начальника ГЖД Сергея Дорофеевского с руководителями профильных министерств республики. Для реализации данного проекта в кратчайшие сроки была подготовлена инфраструктура железнодорожной станции Кама, организована в круглосуточном режиме работа маневрового локомотива для оперативной погрузки и выгрузки вагонов», — отметил Александр Кузнецов.

На территории «Порта Камбарка» были обновлены подъездные пути, введены в работу краны для погрузки в полувагоны и бункеры для погрузки в минераловозы. Погрузка с барж в полувагоны и минераловозы может производиться одновременно.

«Совместно с ГЖД мы провели большую работу. С июля 2024 года на базе порта осуществляется перегрузка с водного транспорта и последующая отправка железнодорожным транспортом технических солей. Объём первой погрузки составил 2 тыс. тонн. На начальном этапе в сезон навигации планируется отправлять ежемесячно не менее 30 тыс. тонн с последующим увеличением объёма», — подчеркнул генеральный директор АО «Порт Камбарка» Александр Матлин.

Также ведётся работа по обеспечению в круглогодичном режиме мультимодальных перевозок с перегрузкой на инфраструктуре порта Камбарка с водного на железнодорожный транспорт других видов груза, что позволит оптимизировать логистику, увеличить объёмы перевозок как водным, так и железнодорожным транспортом и обеспечить новые рабочие места.