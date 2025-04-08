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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии 8 апреля ожидается первая в 2025 году гроза

17:15, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии 8 апреля ожидается первая в 2025 году гроза
17:15, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Удмуртия\n#погода\n#гроза
Источник фото: elements.envato.com (new_vision_studio123)
149
0

Наиболее вероятно, что это атмосферное явление произойдёт в южной половине республики.

Ижевск. Удмуртия. Первая в 2025 году гроза может пройти в Удмуртии 8 апреля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

Так как грозы имеют локальный характер образования, то они отмечаются не во всех населенных пунктах. Синоптики сообщают, что вероятность гроз выше в южной половине Удмуртии. 

Пока в Ижевске под вечер вторника разошлись облака и выглянуло солнце. Ожидается, что вскоре в городе потеплеет до +13…+15 градусов по Цельсию. 

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17:15, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Удмуртия\n#погода\n#гроза