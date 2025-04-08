Ижевск. Удмуртия. Первая в 2025 году гроза может пройти в Удмуртии 8 апреля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Так как грозы имеют локальный характер образования, то они отмечаются не во всех населенных пунктах. Синоптики сообщают, что вероятность гроз выше в южной половине Удмуртии.

Пока в Ижевске под вечер вторника разошлись облака и выглянуло солнце. Ожидается, что вскоре в городе потеплеет до +13…+15 градусов по Цельсию.