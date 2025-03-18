Ижевск. Удмуртия. Потенциальные участники парада Победы в Ижевске начали репетиции (0+). Во вторник, 18 марта, состоялась первая репетиция на площади у здания администрации города. Подробности процесса раскрыл «Сусанину» начальник отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами Военного комиссариата Удмуртской Республики, полковник Волтер Абрамян.

«Изъявили желание принять участие 43 парадных расчёта. Из них 33 — детско-юношеских, 6 расчётов от силовых структур, 4 — от ветеранских организаций. Требования ко всем участникам, независимо от возрастной категории, одинаковые. Подавляющее большинство участников настроено серьёзно, знают, что до финишной прямой дойдут только лучшие», — сказал полковник Абрамян.

Он отметил, что во главе угла — дисциплина строя, ведь дисциплина — не ограничение свободы, а отсечение всего лишнего. Во время тренировок придётся преодолевать десятки километров. Многое зависит от физической готовности участников.

«Обращаем внимание на стройность рядов, на твёрдость постановки шага, на статичность положения локтя и, конечно же, на внешний вид. Помогает держать равнение чувство локтя. Каждый, находясь в строю, должен окидывать боковым зрением пять сторон: по флангам, по диагонали и по фронту. И каждый должен интуитивно чувствовать, насколько держит равнение и идет наравне с товарищем», — сказал Волтер Абрамян.

Он отметил, что шанс дойти до финишной прямой имеет каждый. Репетиция будет проходить два раза в неделю, по вторникам и четвергам, в 15:00 для детско-юношеских расчётов, а для парадных расчётов силовых структур в 16:00 по четвергам.

Генеральные репетиции пройдут 28 и 30 апреля, 5 и 7 мая. Причём, 30-го и 7-го репетиции пройдут с военной техникой.

На сегодняшний день с лучшей стороны полковник Абрамян отметил парадные расчёты Ижевского монтажного техникума, два парадных расчёта Ижевского финансово-юридического колледжа, парадный расчёт Международного восточно-европейского колледжа.

Настроением подопечных поделился с «Сусаниным» подполковник запаса, старший офицер-куратор кадетских групп Ижевского монтажного техникума Андрей Крашенинников.

«У меня кадетские группы с 2010 года. Настрой боевой, ребята осознанно идут. Полностью все три года и десять месяцев они у меня в военной форме. Они готовятся встать на защиту нашей Родины, служить нашему Отечеству. И поэтому построение, тренировки, строевая подготовка проводится практически ежедневно по мере сложности», — сказал Андрей Евгеньевич.

Он подчеркнул, что тренировки проходят в свободное от учебных занятий время, ведь обучение в приоритете. ИМТ сформировал расчёт в составе 52 человек и ещё 8 человек в запасе.

«Они сейчас проецируют нашу победу в то время на сегодняшнюю ситуацию в нашей стране. И они в это верят искренне — то, что победа будет за нами. Для молодёжи самое важное то, что они верят, что мы победим, что мы на правильном пути и совершаем правильные действия», — подытожил Андрей Крашенинников.