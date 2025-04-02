Ижевск. Удмуртия. 1 апреля 2025 года житель Удмуртии выиграл более 1,4 млн рублей в государственной лотерее «Проще, чем дважды два». Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Участник отметил дополнительные числа, что принесло ему ещё 3 120 рублей сверху. В итоге его общий выигрыш составил 1 447 853 рубля.

Пока неизвестно, кто именно стал новым миллионером — победитель ещё не обратился за деньгами в лотерейный центр. Известно лишь, что счастливый билет был куплен всего за 135 рублей.