Ижевск. Удмуртия. Почти 4 гектара федеральной недвижимости выделят в Удмуртии для хосписа. Об этом сообщает ТАСС.

Издание передаёт, что ДОМ.РФ выставит на торги недавно переданные ему 44 объекта культурного наследия в 29 регионах России. В госкомпании отмечают, что среди полученных будущих лотов — объекты, построенные в период со второй половины XVIII по начало ХХ веков.

Например, форт №8 «Король Фридрих» в Калининградской области, дача Фаберже под Санкт-Петербургом, усадьбы Воронцовых и Бестужева-Рюмина в Подмосковье.

«Передаваемые нам правкомиссией объекты будут восстанавливаться в рамках реализации поручения президента России по приведению в порядок до 2030 года 1 000 объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии», — приводятся в сообщении слова управляющего директора госкомпании Анатолия Азизова.

Кроме того, правкомиссия решила передать регионам федеральную недвижимость под размещение социальных объектов. Так, Амурской области будет предоставлено 1,3 га под строительство Центра тенниса, Владимирской — 2,9 га под строительство многофункционального спортивного комплекса с трибунами на 3 500 мест, а Удмуртии — 3,7 га для хосписа.