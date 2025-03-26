Ижевск. Удмуртия. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго» продолжает монтаж интеллектуальных приборов учета электроэнергии. В первом квартале этого года установлено уже 1800 умных счётчиков Ижевске и Воткинске, а также в Воткинском, Завьяловском и Граховском районах республики.

Программа, стартовавшая в 2020 году, направлена на повышение надежности электроснабжения и улучшение качества обслуживания потребителей, а также на снижение потерь электроэнергии. За это время в регионе уже смонтировано более 46 тыс. умных счетчиков.

Новые приборы учета обладают рядом преимуществ: автоматическая передача показаний, контроль за исправностью сети, оповещение о технологических нарушениях и несанкционированных вмешательствах. Потребители могут отслеживать работу счетчика, график и режим энергопотребления с помощью индивидуального пульта. Благодаря умным счетчикам улучшается платежная дисциплина, снижается количество незаконных подключений к электросетям и повышается точность учета потребляемой электроэнергии.

Всего до конца года энергетики установят свыше 12 500 приборов учета более чем в 100 населенных пунктах Удмуртии. Сотрудники филиала «Удмуртэнерго» просят обеспечивать энергетикам беспрепятственный доступ к месту установки интеллектуальных приборов учета.

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