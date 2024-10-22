Александр Бречалов и Игорь Маковский провели рабочую встречу в Москве

Москва. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор ГК «Россети Центр» Игорь Маковский в ходе состоявшейся рабочей встречи обсудили актуальные вопросы развития электросетевого комплекса, консолидацию активов, а также готовность филиала «Удмуртэнерго» к прохождению отопительного сезона, сообщает ТГ-канал «Информбюро».

Руководитель энергокомпании подчеркнул, что, благодаря налаженному взаимодействию с региональной властью энергетикам удалось реализовать все мероприятия по подготовке электросетевого комплекса республики к осенне-зимнему периоду.

Глава республики отметил позитивные изменения в облике столицы региона в связи с началом реализации восьмилетнего контракта по развитию и обслуживанию системы уличного освещения Ижевска. Для освещения территорий детских садов было установлено дополнительно более 1700 светильников. Всего для освещения улиц, проездов, скверов и дворов города до конца октября 2024 года будет заменено более 20 тыс. светодиодных светильников.

«Энергетики выполняют важнейшую социальную миссию, надежно обеспечивая присутствие света и тепла в домах жителей Удмуртии, снабжая электроэнергией промышленные производства. «Россети Центр» также с готовностью откликается на наши предложения принять участие в реализации социально значимых и благотворительных проектов, благодаря чему растёт качество жизни в республике», — сказал Александр Бречалов.

В этом году статус СТСО получили все филиалы компании в 20 регионах присутствия, в том числе и в Удмуртии, рассказал Игорь Маковский.

«Это подразумевает нашу полную ответственность за качество электроснабжения потребителей. Открытость и готовность региональных властей к сотрудничеству позволяет энергетикам выстраивать многолетние планы и реализовывать долгосрочные инвестиционные проекты на благо жителей республики», — подчеркнул Игорь Маковский.

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