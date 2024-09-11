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В Сарапуле пока не смогли найти подрядчика на содержание уличного освещения

15:20, 11 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле пока не смогли найти подрядчика на содержание уличного освещения
15:20, 11 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#освещение
Фото: Виктор Шестаков
52
0

Администрация пока поддерживает систему своими силами.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на данный момент удалось заменить более 100 сломанных фонарных светильников. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков.

Пока работу по поддержанию освещения городская администрация ведёт своими силами. Подрядчика на это дело найти всё ещё не удалось.

«Темпы работ оставляют желать лучшего, но специалистов приходится отвлекать от других задач, и этот баланс нужно соблюсти. На данный момент более 100 вышедших из строя светильников заменено. В приоритете центральные улицы города, социальные объекты (школы, сады, поликлиники, больницы), затем частный сектор», — написал Виктор Шестаков.

15:20, 11 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#освещение