Ижевск. Удмуртия. В микрорайоне «Восточные Пазелы» Ижевска началась установка уличного освещения. Об этом сообщил депутат Гордумы по Буммашевскому округу Николай Швецов.

Рабочие устанавливают 54 современных светодиодных светильника. Планируется прокладывание СИП-кабеля, и замена щита на трансформаторе.

Фонари появятся на центральной улице микрорайона, а также на улицах Кисельная, Бобровая, Воронцовская и в переулке Бобровом. Все работы планируется завершить до конца марта 2025 года.

В комментариях жители просят также осветить улицу Остаповскую в данном микрорайоне.