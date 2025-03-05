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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В ижевском микрорайоне «Восточные Пазелы» началась установка уличных фонарей

13:58, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевском микрорайоне «Восточные Пазелы» началась установка уличных фонарей
13:58, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#освещение
Источник фото: Николай Швецов
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Улицы осветят 54 светильника.

Ижевск. Удмуртия. В микрорайоне «Восточные Пазелы» Ижевска началась установка уличного освещения. Об этом сообщил депутат Гордумы по Буммашевскому округу Николай Швецов.  

Рабочие устанавливают 54 современных светодиодных светильника. Планируется прокладывание СИП-кабеля, и замена щита на трансформаторе.

Фонари появятся на центральной улице микрорайона, а также на улицах Кисельная, Бобровая, Воронцовская и в переулке Бобровом. Все работы планируется завершить до конца марта 2025 года.

В комментариях жители просят также осветить улицу Остаповскую в данном микрорайоне. 

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13:58, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
7
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#освещение