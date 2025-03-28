Шаркан. Удмуртия. Жители Шаркана пожаловались на отсутствие освещения на дороге от Шарканской районной больницы до автобусной остановки. В ответ власти предложили воспользоваться программами софинансирования.

В группе администрации Шарканского района в VK житель пожаловался, что из-за отсутствия уличного освещения учащиеся во вторую смену дети боятся ходить по данному участку. Отсутствие света также привлекает антисоциальные элементы.

«Монтаж уличного освещения на участке от Шарканской больницы до автобусной остановки на 2025 год не запланирован. Но, жителям улицы Советская мы предлагаем участвовать в конкурсе инициативных проектов "Наша инициатива", либо в программе самообложения граждан с проектом по осуществлению монтажа уличного освещения», — отметили в районной администрации.

Отметим, что в рамках программы жители вкладываются в благоустройство при софинансировании со стороны бюджета.