Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии произвели более 60 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Минсельхоза республики.

Напомним, в феврале в ряде федеральных СМИ появилась информация о возможном подорожании хлеба в марте. Министерство сельского хозяйства Удмуртии сообщило о ситуации в регионе.

«Исходя из динамики цен сельскохозяйственных товаропроизводителей, отпускная цена которых отслеживается Министерством еженедельно, на 26.02.2025 средняя оптово-отпускная цена на хлеб недлительного хранения из пшеничной муки составляет 71 964,97 рублей/тонна (+22,6% к февралю 2024 года), а на хлеб недлительного хранения из ржано-пшеничной муки — 57 778,15 рублей/тонна (+15,6% к февралю 2024 года)», — поделились в пресс-службе Минсельхоза.

Как отмечают в министерстве, на сегодняшний день ситуация на рынке хлеба стабильна. При этом производители хлеба и хлебобулочных изделий сообщают, что рост цен за последний год обусловлен ростом затрат на сырьё и ингредиенты, переработку, энергоресурсы и обслуживание оборудования.

«Крупнейшими предприятиями отрасли в регионе являются ООО «Сарапульский хлебокомбинат», ООО «Каравай», ООО «Ижевский хлебозавод №3», ООО «Хлебозавод №5», — говорится в сообщении.

Помимо этого, федеральные СМИ указывали на недостаток рабочих рук. При этом в Минсельхозе республики сообщили, что острой нехватки кадров в этой области не наблюдается.