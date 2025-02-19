Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утром 19 февраля зафиксировали самую низкую температуру воздуха с начала зимы. Об этом в своём Телеграм-канале рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова.

Столбик термометра в столице республики опустился до -23,8 градуса по Цельсию. Отмечается, что с большой вероятностью ближайшие несколько ночей будут ещё холоднее.

Напомним, что в 2025 году в Удмуртии самую низкую температуру воздуха зафиксировали на метеостанции Дебёсы. 26 января похолодало до -27,4 градуса.

«Есть риск, что этой зимой мы останемся без тридцатиградусных морозов, — заявляет Дарья Зеленцова.