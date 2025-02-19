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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Утром 19 февраля в Ижевске зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы

14:40, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Утром 19 февраля в Ижевске зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы
14:40, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
296
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха
Источник фото: ИА «Сусанин»
296
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В городе похолодало до -23,8 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утром 19 февраля зафиксировали самую низкую температуру воздуха с начала зимы. Об этом в своём Телеграм-канале рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова. 

Столбик термометра в столице республики опустился до -23,8 градуса по Цельсию. Отмечается, что с большой вероятностью ближайшие несколько ночей будут ещё холоднее.

Напомним, что в 2025 году в Удмуртии самую низкую температуру воздуха зафиксировали на метеостанции Дебёсы. 26 января похолодало до -27,4 градуса.

«Есть риск, что этой зимой мы останемся без тридцатиградусных морозов, — заявляет Дарья Зеленцова. 

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14:40, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
296
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха