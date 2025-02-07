Ижевск. Удмуртия. Ренат Зиганшин покинет пост главного государственного жилищного инспектора Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Отметим, что Ренат Зиганшин работал в Государственной жилищной инспекции при Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики с 2014 года. Был награждён благодарностью главы УР и Почётной грамотой Госсовета УР.

Временно исполнять обязанности главного государственного жилищного инспектора Удмуртии будет Алсу Мутигуллина, заместитель начальника Жилищной инспекции УР.