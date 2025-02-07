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Ренат Зиганшин покинет пост главного государственного жилищного инспектора Удмуртии

17:24, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Ренат Зиганшин покинет пост главного государственного жилищного инспектора Удмуртии
17:24, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
96
0
#Удмуртия\n#жилищная политика
Источник фото: ГТРК "Удмуртия"
96
0

Врио станет Алсу Мутигуллина.

Ижевск. Удмуртия. Ренат Зиганшин покинет пост главного государственного жилищного инспектора Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Отметим, что Ренат Зиганшин работал в Государственной жилищной инспекции при Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики с 2014 года. Был награждён благодарностью главы УР и Почётной грамотой Госсовета УР.

Временно исполнять обязанности главного государственного жилищного инспектора Удмуртии будет Алсу Мутигуллина, заместитель начальника Жилищной инспекции УР.

17:24, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
96
0
#Удмуртия\n#жилищная политика