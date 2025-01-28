После мокрого снегопада в Удмуртии расчистили более 2 100 км дорог

Ижевск. Удмуртия. За сутки с 27 по 28 января в Удмуртии расчистили более 2 100 км дорог после мокрого снегопада. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, дорожники обработали противогололёдными реагентами около 1 400 км.

«Обновляется техника, трассы обрабатываются специальными реагентами, а круглосуточная диспетчерская служба оперативно принимает замечания и вопросы граждан, касающихся зимнего содержания. Все это для безопасности и удобства проезда», — поделился министр.

Алексей Горбачев также напомнил, что сегодня, 28 января, температура воздуха в Удмуртии поднимется до +3 градусов.