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Александр Бастрыкин взял на контроль сообщение о травмировании пассажирки в автобусе Ижевска

13:00, 07 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Александр Бастрыкин взял на контроль сообщение о травмировании пассажирки в автобусе Ижевска
13:00, 07 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
329
0
#Ижевск\n#Следственный комитет\n#травматизм\n#пассажирский автобус
Источник фото: kremlin.ru
329
0

Сообщается, что женщине зажало ногу дверями, она упала и получила телесные повреждения.

Ижевск. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании транспортной компанией небезопасных услуг по перевозке пассажиров в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Поводом для внимания главного следователя страны стало сообщение в соцсетях о том, что 5 ноября в Ижевске водитель автобуса во время высадки пассажиров на остановке не убедился в том, что все граждане вышли из салона, после чего закрыл двери и начал движение, зажав ногу местной жительницы. В результате женщина упала, получив телесные повреждения.

В СУ СК России по Удмуртии по данному факту организована процессуальная проверка.

Генерал юстиции поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.  

13:00, 07 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
329
0
#Ижевск\n#Следственный комитет\n#травматизм\n#пассажирский автобус