Часть детских пособий за октябрь семьи в Удмуртии получат 2 ноября

Ижевск. Удмуртия. Часть детских пособий за октябрь семьи в Удмуртии получат в рабочую субботу — 2 ноября. Это связано с тем, что фиксированная дата начисления выплат — 3 ноября — выпадает на выходной день. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Удмуртии.

На банковские карты родителей перечислят следующие выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплата на первого ребенка до 3 лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Ежемесячную выплату из маткапитала перечислят по графику — 5 ноября. Кроме того, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям выплатят также согласно графику — 8 ноября. Родители, получающие пособия через отделения почтовой связи, получат выплаты по утверждённому графику — узнать его можно в почтовом отделении.

Отмечается, что пособия начисляются в течение всего дня, поэтому получателям следует ожидать начисления до конца дня.