Реверсивное движение запустят на федеральной трассе в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Из-за ремонта дороги на участке федеральной трассы М-7 «Волга» в Удмуртии запустят реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сейчас на участке от села Юськи до села Совхозный идёт устройство разворотной петли. В ближайшее время на объекте запланирована укладка асфальтобетона.

«До конца недели будут проведены работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на половине разворотной петли», — сообщает пресс-служба главы и правительства.

Ночью с 11 на 12 сентября планируется выполнить профилирование основание дороги. Произвести укладку нижнего слоя асфальтобетона планируют в ночное время с 12 на 13 число и с 13 на 14 сентября.

Помимо этого, в ближайшие выходные на участке запустят движение по двум полосам без ограничений. Отмечается, что после выполнения работ пробки образовываться не будут.

Напомним, ранее сообщалось об открытии четырёхполосного движения на участке трассы М-7 «Волга».