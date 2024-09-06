В предстоящие выходные в Удмуртии столбик термометра поднимется до +26 градусов

Ижевск. Удмуртия. Температура воздуха в предстоящие выходные в Удмуртии будет выше климатических норм. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Осадков 7 и 8 сентября не ожидается. Синоптики прогнозируют туман ночью и утром.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +9…+14 градусов по Цельсию, днём он повысится до +19…+24 градусов. Ночью с 7 на 8 сентября ожидается +8…+13 градусов, а днём потеплеет до +21…+26 градусов.

Ночью в понедельник температура воздуха окажется в пределах +7…+12 градусов. Днём она достигнет +20…+25 градусов. Осадки не предвидятся.

По предварительному прогнозу, к 11 сентября температурный фон не изменится.