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В предстоящие выходные в Удмуртии столбик термометра поднимется до +26 градусов

14:00, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В предстоящие выходные в Удмуртии столбик термометра поднимется до +26 градусов
14:00, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
238
0
#Удмуртия\n#выходные\n#осень\n#погода\n#температура воздуха
Фото: unsplash.com (Eugene)
238
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Осадков не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Температура воздуха в предстоящие выходные в Удмуртии будет выше климатических норм. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

Осадков 7 и 8 сентября не ожидается. Синоптики прогнозируют туман ночью и утром. 

В ночь на субботу столбик термометра покажет +9…+14 градусов по Цельсию, днём он повысится до +19…+24 градусов. Ночью с 7 на 8 сентября ожидается +8…+13 градусов, а днём потеплеет до +21…+26 градусов. 

Ночью в понедельник температура воздуха окажется в пределах +7…+12 градусов. Днём она достигнет +20…+25 градусов. Осадки не предвидятся. 

По предварительному прогнозу, к 11 сентября температурный фон не изменится. 

14:00, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
238
0
#Удмуртия\n#выходные\n#осень\n#погода\n#температура воздуха