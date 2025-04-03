Нефтекамск. Башкирия. Модернизированные версии машины и двух мотоциклов марки «ИЖ» представили мастера из Нефтекамска. Объявления о продаже они разместили на «Авито».

На первом объявлении представлена полностью отреставрированная и модернизированная модель «ИЖ-2125», произведённая в 1977 году. Это первое поколение данного автомобиля, оно выпускалось с 1973 по 1997 годы на Ижевском автозаводе. Пробег всего 14 тыс. километров. Имеет бензиновый двигатель, 75 лошадиных сил. Машина участвовала на международном форуме «Армия-2018». Правда, не на ходу.

Второе объявление – коллекционный электромотоцикл «ИЖ-Пульсар». Разработан в качестве специальной версии для Военной автомобильной инспекции. На корпус нанесена эмблема с гербом Москвы.

Третье интересное объявление – прототип электромотоцикла «ИЖ-Скрамблер». Изготовлен в единственном экземпляре для коллекции, на ходу. Достигает максимальной скорости в 95 километров в час, имея при этом запас хода в 100 километров.