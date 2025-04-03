Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

Мастера из Башкирии вдохнули новую жизнь в машину и два мотоцикла марки «ИЖ»

17:24, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Мастера из Башкирии вдохнули новую жизнь в машину и два мотоцикла марки «ИЖ»
17:24, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
155
0
#Удмуртия\n#Башкирия\n#Нефтекамск\n#машина\n#мотоцикл\n#объявления
Источник фото: wikimedia.org (общественное достояние)
155
0

Подборка интересных интернет-объявлений от «Сусанин».

Нефтекамск. Башкирия. Модернизированные версии машины и двух мотоциклов марки «ИЖ» представили мастера из Нефтекамска. Объявления о продаже они разместили на «Авито».

На первом объявлении представлена полностью отреставрированная и модернизированная модель «ИЖ-2125», произведённая в 1977 году. Это первое поколение данного автомобиля, оно выпускалось с 1973 по 1997 годы на Ижевском автозаводе. Пробег всего 14 тыс. километров. Имеет бензиновый двигатель, 75 лошадиных сил. Машина участвовала на международном форуме «Армия-2018». Правда, не на ходу.

Второе объявление – коллекционный электромотоцикл «ИЖ-Пульсар». Разработан в качестве специальной версии для Военной автомобильной инспекции. На корпус нанесена эмблема с гербом Москвы.

Третье интересное объявление – прототип электромотоцикла «ИЖ-Скрамблер». Изготовлен в единственном экземпляре для коллекции, на ходу. Достигает максимальной скорости в 95 километров в час, имея при этом запас хода в 100 километров.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:24, 03 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
155
0
#Удмуртия\n#Башкирия\n#Нефтекамск\n#машина\n#мотоцикл\n#объявления