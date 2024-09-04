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За сутки в Удмуртии вспыхнули два комбайна

11:05, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За сутки в Удмуртии вспыхнули два комбайна
11:05, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Кезский район\n#Граховский район\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
78
0

Один из них оказался уничтожен.

Кез. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки пожарные потушили возгорание двух комбайнов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Зерноуборочная техника загорелась в Кезском и Граховском районах. В первом случае огонь охватил 10 кв. м и уничтожил комбайн. У второй машины оказались повреждены горючие элементы двигателя и лакокрасочное покрытие. В этом случае площадь пожара составила 3 кв. м. 

По предварительной причине, оба пожара возникли из-за неисправности систем, механизмов и узлов комбайнов в моторном отсеке. 

11:05, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Кезский район\n#Граховский район\n#Удмуртия\n#пожар