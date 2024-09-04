За сутки в Удмуртии вспыхнули два комбайна

Кез. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки пожарные потушили возгорание двух комбайнов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Зерноуборочная техника загорелась в Кезском и Граховском районах. В первом случае огонь охватил 10 кв. м и уничтожил комбайн. У второй машины оказались повреждены горючие элементы двигателя и лакокрасочное покрытие. В этом случае площадь пожара составила 3 кв. м.

По предварительной причине, оба пожара возникли из-за неисправности систем, механизмов и узлов комбайнов в моторном отсеке.