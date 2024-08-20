Пляжи Воткинска, Можги и спорткомплекса «Чекерил» оказались близки к идеалу

Ижевск. Удмуртия. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников отметил пляжи Воткинска, Можги и спорткомплекса «Чекерил» как самые близкие к идеалу в Удмуртии. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

Роман Щетников отметил, что на этих территориях есть все необходимые средства спасения, пляжи чистые, имеют ограждения, а также на них всегда работают спасатели. Всего перед началом купального сезона районы прислали около 50 заявок по возможным местам для купания. В результате было открыто 33 пляжа.

Лучшими районами по организации мест для купания стали Воткинский и Киясовский, где открыто по 4 пляжа, а также Можгинский и Шарканский районы, в которых открыты по три пляжа.

Ижевск, Воткинск, Можга и Сарапул не в полной мере обеспечили безопасность отдыха у воды, в результате чего в водоёмах утонули люди. Также несчастные случаи произошли в Алнашском, Балезинском, Глазовском, Граховском, Дебёсском, Завьяловском, Каракулинском, Кезском, Можгинском, Сюмсинском и Якшур-Бодьинском районах.

«Среди худших я бы отметил город Сарапул. Практически 100 тысяч населения в городе на протяжении последних пяти лет не имеют возможности отдохнуть на официально открытом пляже. Я думаю, это нонсенс», — отметил Роман Щетников.

Он рассказал, на письма МЧС и призывы к открытию пляжа администрация Сарапула не даёт никаких конкретных пояснений.

«Имеется абсолютно прямая зависимость от количества открытых пляжей к количеству утонувших людей. Чем больше мы открываем пляжей на территории республики, тем меньше у нас количество зарегистрированных случаев гибели людей на водоёмах. То есть у населения всегда должна быть возможность отдыха на воде в безопасном и правильно организованном месте», — заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников.

Он отметил, что по одному официальному пляжу в районе недостаточно, таких мест для отдыха должно быть намного больше. Поэтому МЧС Удмуртии предложило правительству региона в 2025 году увеличить сумму на содержание пляжей республики до 10 млн рублей. Благодаря такому решению муниципалитеты смогут организовать еще больше купальных мест. Отметим, что в текущем году на эти цели в бюджете было выделено порядка 4,8 млн рублей.

Помимо этого, в 2025 году планируется организовать родительский патруль. Такая практика действует в других регионах, например, в Кировской области, когда родители и неравнодушные жители объединяются и ходят по местам отдыха людей с профилактическими беседами о безопасном отдыхе у воды. Сотрудники МЧС также обратились в правительство республики с таким предложением. Эту идею уже поддержал «Совет отцов» Ижевска.