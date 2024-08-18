В Малопургинском районе сыграли первую удмуртскую свадьбу по проекту «Ярашон»

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе сыграли удмуртскую свадьбу — первую в рамках проекта «Ярашон» (18+). Его реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района.

Второй день свадьбы Ивана и Кристины Тарасовых отпраздновали в деревне Старая Монья. Сотрудники туристического центра «Тюрагай» вместе с бабушками из деревни Баграш-Бигра провели традиционные обряды и испытания для молодых.

Невестка принесла воду из колодца и угостила гостей табанями, а жених показал, как умеет правильно колоть дрова. Гости в течение всего обряда исполняли свадебные напевы «Бӧрысь гур».