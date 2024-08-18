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В Малопургинском районе сыграли первую удмуртскую свадьбу по проекту «Ярашон»

17:30, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Малопургинском районе сыграли первую удмуртскую свадьбу по проекту «Ярашон»
17:30, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#удмуртская свадьба\n#праздник\n#проект
Фото: администрация Малопургинского района
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Молодожёны показали свою хозяйственность, а гости исполнили напевы.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе сыграли удмуртскую свадьбу — первую в рамках проекта «Ярашон» (18+). Его реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района. 

Второй день свадьбы Ивана и Кристины Тарасовых отпраздновали в деревне Старая Монья. Сотрудники туристического центра «Тюрагай» вместе с бабушками из деревни Баграш-Бигра провели традиционные обряды и испытания для молодых. 

Невестка принесла воду из колодца и угостила гостей табанями, а жених показал, как умеет правильно колоть дрова. Гости в течение всего обряда исполняли свадебные напевы «Бӧрысь гур». 

17:30, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
105
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#удмуртская свадьба\n#праздник\n#проект