В 2024 году в Удмуртии молодые деревья высадили на площади 1,8 тысяч гектаров

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии высадили 1,8 тыс. га новых лесов, что составляет 73% от плана на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртлеса».

Леса занимают почти половину земель региона — более 2 млн га. Поэтому для поддержания экологического баланса и устойчивого развития региона важно заниматься сохранением и восстановлением лесов, чем и занимаются лесоводы «Удмуртлеса».

В основном на территории региона сажают ели, так как эта древесина наиболее востребована в лесной промышленности. Чаще специалисты высаживают сеянцы с открытой корневой системой. Они уже заняли площадь 1,3 тыс. га. А около 220 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой высажены на площади 110 га.

Чтобы молодые деревца выросли здоровыми и крепкими, сотрудники «Удмуртлеса» выполняют уход. До конца августа они должны закончить агротехнический уход, после чего приступят к лесоводственному уходу.

Также специалисты начали подготавливать почву под будущие посевы — на выбранных участках они создают параллельные борозды для сеянцев. Такая работа уже проведена на площади 205 га из запланированных 2 225 га.