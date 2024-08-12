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В 2024 году в Удмуртии молодые деревья высадили на площади 1,8 тысяч гектаров

13:40, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году в Удмуртии молодые деревья высадили на площади 1,8 тысяч гектаров
13:40, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Удмуртия\n#леса\n#восстановление
Фото: Удмуртлес
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0

Работа по высаживанию новых лесов и ухода за ними не прекращается.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии высадили 1,8 тыс. га новых лесов, что составляет 73% от плана на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртлеса». 

Леса занимают почти половину земель региона — более 2 млн га. Поэтому для поддержания экологического баланса и устойчивого развития региона важно заниматься сохранением и восстановлением лесов, чем и занимаются лесоводы «Удмуртлеса». 

В основном на территории региона сажают ели, так как эта древесина наиболее востребована в лесной промышленности. Чаще специалисты высаживают сеянцы с открытой корневой системой. Они уже заняли площадь 1,3 тыс. га. А около 220 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой высажены на площади 110 га. 

Чтобы молодые деревца выросли здоровыми и крепкими, сотрудники «Удмуртлеса» выполняют уход. До конца августа они должны закончить агротехнический уход, после чего приступят к лесоводственному уходу. 

Также специалисты начали подготавливать почву под будущие посевы — на выбранных участках они создают параллельные борозды для сеянцев. Такая работа уже проведена на площади 205 га из запланированных 2 225 га. 

13:40, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Удмуртия\n#леса\n#восстановление