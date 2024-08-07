Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

О жизни кота Василия в окопах на Херсонском направлении рассказали общественники Удмуртии

14:30, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
О жизни кота Василия в окопах на Херсонском направлении рассказали общественники Удмуртии
14:30, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
175
0
#спецоперация\n#Херсон\n#коты
Фото: кадр из видео
175
0

Видеороликом с Народным фронтом поделились десантники.

Ижевск. Удмуртия. Десантники с Херсонского направления поделились с Народным фронтом Удмуртии кадрами с питомцем — котом Василием. Общественники выложили видео в соцсетях.

«Крылатая пехота питает особую любовь к имени Василий. Неудивительно, что в каждом подразделении должен быть свой Вася на удачу. Вася свою боевую задачу и зону ответственности знает чётко: бить врагов-грызунов безжалостно. Задачу Вася выполнил, мышей истребил. Теперь приходится питаться по общему меню с бойцами, ну и заслуженно получать от них похвалу», — говорится в сообщении.

В видеоролике автор также рассказывает о «службе» других братьев кота Василия в расположении войск. Напомним, неформальная расшифровка аббревиатуры ВДВ — «Войска дяди Васи» — посвящена памяти командующего Воздушно-десантными войсками СССР, генерала армии Василия Маргелова.

14:30, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
175
0
#спецоперация\n#Херсон\n#коты