До 1 сентября владельцам подсобных хозяйств в Удмуртии необходимо промаркировать коров и свиней

Ижевск. Удмуртия. До 1 сентября 2024 года владельцам личных подсобных хозяйств в Удмуртии необходимо промаркировать и поставить на учёт крупный рогатый скот и свиней. Об этом в соцсетях напомнила БУ УР «Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных».

Чем маркировать животное, владелец выбирает сам. Это может быть пластмассовая бирка, подкожный микрочип, кольцо или ошейник. Их нужно купить самостоятельно. А учёт животных проводится безвозмездно в государственной ветеринарной службе.

После 1 сентября немаркированных животных невозможно будет купить, продать или отправить на убой. Кроме того, ветеринары не смогут безвозмездно проводить вакцинации и диагностические исследования.

Также маркировка в качестве учёта животных призвана предотвратить распространение заразных болезней и выявить источники и пути распространения возбудителей.

Отметим, что в последующем обязательной маркировке должны быть подвергнуты и прочие животные в личных подсобных хозяйствах. Например, до 1 сентября 2025 года необходимо промаркировать пчёл и пушных зверей. До 1 марта 2025 года — лошадей и ослов.

До 1 сентября 2026 года — овец и коз; кроликов, если их поголовье больше десяти; домашнюю птицу также количеством более десяти голов; оленей и верблюдов. До 1 марта 2026 года нужно будет промаркировать рыбу и служебных животных.