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В Удмуртии 54 садовых товарищества включены в план бесплатной догазификации

10:25, 02 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
В Удмуртии 54 садовых товарищества включены в план бесплатной догазификации
10:25, 02 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
111
0
#Удмуртия\n#сад и огород\n#газификация\n#Минстрой
Фото: ИА "Сусанин"
111
0

Провести за счет государства трубу с голубым топливом до своего дачного участка смогут более 1,5 тыс. собственников.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили план газификации дачных массивов. В перечне значится 54 садовых кооператива, расположенных в границах населенных пунктов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала исполняющая обязанности председателя правительства республики Ольга Абрамова.

Напомним, добавить садовые массивы в федеральную программу бесплатной догазификации распорядился президент страны. По данным Минстроя Удмуртии, в черте населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях республики находится 108 СНТ. Исходя из технической возможности и на основании проведенных в садовых товариществах собраний собственников, принявших решение участвовать в программе, в утвержденный план-график догазификации вошли 54 дачных массива, насчитывающих почти 1,5 тыс. домовладений.

Ознакомиться с планом можно на сайте регионального Минстроя.

По условиям программы, газовую трубу протянут до границ участка, дальнейшие действия по газификации жилья собственник проводит за свой счет.

Для участия в программе членам СНТ необходимо подать заявки. Их принимают во всех филиалах компании «Газпром газораспределение Ижевск», в МФЦ по месту регистрации объекта недвижимости, на портале Госуслуг, а также на портале Единого оператора газификации РФ.

К заявке необходимо приложить пакет документов: паспорт, ИНН, СНИЛС владельца участка, документы о праве собственности на дом и землю, ситуационный план участка, а также копию протокола общего собрания членов СНТ, содержащий решение о проведении догазификации.

Уточнить информацию можно в контакт-центре Единого оператора газификации РФ или по телефону горячей линии 8-800-101-00-04.

10:25, 02 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
111
0
#Удмуртия\n#сад и огород\n#газификация\n#Минстрой