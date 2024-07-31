Житель Удмуртии обвиняется в изнасиловании дочери своей сожительницы

Вавож. Удмуртия. Житель Вавожского района обвиняется в изнасиловании дочери своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, летом 2023 года ранее не судимый 43-летний обвиняемый изнасиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы, а также совершил в отношении неё сексуальное насилие.

Уголовное дело направлено в Увинский райсуд для рассмотрения по существу.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.