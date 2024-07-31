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Житель Удмуртии обвиняется в изнасиловании дочери своей сожительницы

11:35, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Житель Удмуртии обвиняется в изнасиловании дочери своей сожительницы
11:35, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
105
0
#Удмуртия\n#подростки\n#изнасилование
Фото: ИА «Сусанин»
105
0

Уголовное дело направлено в суд.

Вавож. Удмуртия. Житель Вавожского района обвиняется в изнасиловании дочери своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, летом 2023 года ранее не судимый 43-летний обвиняемый изнасиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы, а также совершил в отношении неё сексуальное насилие.

Уголовное дело направлено в Увинский райсуд для рассмотрения по существу.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

11:35, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
105
0
#Удмуртия\n#подростки\n#изнасилование