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Полную машину детей и подростков остановили инспекторы в Вавожском районе

10:42, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Полную машину детей и подростков остановили инспекторы в Вавожском районе
10:42, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
255
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#дети\n#машина
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
255
0

Автомобилем управлял 10-летний мальчик.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе 10-летний мальчик взял у отца ключи от машины и разъезжал на ней с друзьями и родственниками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Ранее во время несения службы внимание экипажа ДПС привлек автомобиль «ВАЗ-2110». Машина ехала по проселочной дороге с выключенными фарами. При остановке транспорта выяснилось, что автомобилем управляет 10-летний мальчик. Он катался вместе с пятью несовершеннолетними пассажирами в возрасте от 2 до 15 лет.  

Выяснилось, что отец разрешил сыну взять ключи от машины, после чего ребёнок поехал кататься со своими друзьями, сестрой и братом по деревне. 

В результате автоинспекторы провели профилактическую беседу с несовершеннолетним и его отцом. Также в отношении мужчины составили административные материалы по части 3 статьи 12.7 КоАП России («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством») и части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Теперь мужчину могут обязать выплатить штраф 30 тыс. рублей. 

Собранные материалы направлены в административную комиссию, чтобы решить вопрос о постановке семьи на учёт. 

10:42, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
255
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#дети\n#машина