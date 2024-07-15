В Ижевске определились победители восьмого семейного творческого конкурса «В ожидании чуда»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 14 июля состоялся финал восьмого семейного творческого конкурса «В ожидании чуда» (18+).

Последние 1,5 месяца оказались очень плодотворными для участников. Они посещали различные мастер-классы и лекции, которые подготавливали их к рождению ребёнка. У кого-то из участниц это первая беременность, а кто-то ждёт четвёртого малыша, но, несмотря на это, полученные знания оказались полезны для всех.

«Младшему сыну 15 лет, и вот за эти 15 лет многое изменилось в принципе и в медицине, и в подходе к грудному вскармливанию, и к детям. Лекции были достаточно познавательные», — отметила участница конкурса Екатерина Корепанова.

Также с каждым годом в конкурс все больше вовлекают мужей беременных, и в этот раз для них были организованы специальные занятия.

«В этом году очень нас порадовало, что папы активно принимали участие, они сами проявляли инициативу и спрашивали, когда очередная лекция. Очень импонировало, что они всем интересовались и даже записывали в блокноты информацию, которую не знали», — отметила организатор конкурса и идейный вдохновитель проекта «В ожидании чуда» Надежда Бегишева.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Параллельно девушки с мужьями готовились к финальному концерту. Они учились дефилировать, танцевать, создавали визитки и ставили творческие номера. В этом году у участниц было больше всего репетиций, и они серьезно подошли к подготовке.

«Семьи очень классные, яркие, позитивные. Они делают очень интересные творческие номера, слаженно готовятся и активно выполняют наши рекомендации», — заявила Надежда Бегишева.

В результате финал получился ярким и запоминающимся. Пары провели дефиле и танцевали в национальных русских костюмах. Также они старались выделиться в творческих номерах: пели песни, разыгрывали жизненные сценки и даже показали коллекцию своей одежды.

А изюминкой этого концерта стали два гендер-пати. В других потоках конкурса только одна пара решалась узнать пол будущего ребенка прямо во время финала, а в этот раз это захотели сделать две семьи.

«Мы делали УЗИ, но малыш не показался. Мы очень хотели гендер-пати, и я даже расстроилась, потому что для него уже всё было готово. А тут, когда организаторы предложили устроить его прямо на сцене, я с радостью согласилась», — поделилась участница конкурса Екатерина Корепанова.

В результате девушка вместе с мужем Михаилом узнала, что они ждут девочку. А у семьи Олеси и Игоря Захаровых будет четвёртый мальчик.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В завершение вечера жюри подвело итог. Каждая пара выиграла в отдельной номинации, но главный приз — коляска — досталась Екатерине и Михаилу Малых. Они рассказали, что ради участия в конкурсе даже отложили отпуск.

«Мы очень счастливы. Мы очень долго готовились к этому конкурсу, и изначально это начиналось как авантюра, чтобы просто попробовать свои силы. Нам пришлось грандиозно изменить планы, но это того стоило, потому что настроение действительно праздничное. Это большой семейный праздник, и так получилось, что мы ещё и победили, поэтому очень рады», — поделилась впечатлениями победительница конкурса «В ожидании чуда - 2024» Екатерина Малых.

Заключительный концерт точно запомнился как участникам, так и зрителям. Все гости старались как можно громче поддерживать своих друзей, и выделяли своих фаворитов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Всё было прекрасно и замечательно, и я рада быть причастной к этому конкурсу. Все участники очень талантливые и интересные, но мои фавориты, которых я сегодня отметила, — это семья Малых. Они запали в моё сердце и душу», — отметила управляющая детского развлекательного центра «Сканди Парк» Татьяна Ахмарова.

Главное, что никто из участников не остался без подарка от спонсоров проекта. Они все получили сюрпризы и множество положительных эмоций.

«В Год семьи спортивный комплекс «СпортПаркСемья-Тумаев», как и каждый год, конечно же, помогает устраивать этот семейный конкурс. Мы позиционируем себя как семейный спортивный клуб, куда могут ходить как взрослые, так и дети, поэтому такие семейные мероприятия нам очень интересны и мы ждем у себя всех участников», — прокомментировала заместитель генерального директора спортивного комплекса «СпортПаркСемья-Тумаев» Ксения Бадрутдинова.

Генеральным партнёром проекта является АО «Парки Ижевска».