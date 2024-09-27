Побоявшись лишиться автомобиля, ижевчанин выплатил долг более 300 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. Чтобы не потерять автомобиль, житель Ижевска оплатил большое количество своих штрафов за превышение скорости. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов России по Удмуртии.

В отношении ижевчанина было составлено 178 исполнительных производств, в том числе о взыскании 141 штрафа за нарушение правил дорожного движения. За то, что водитель регулярно не соблюдал скоростной режим и парковал иномарку в неположенном месте, он собрал штрафы на сумму более 200 тыс. рублей. Вместе с другими задолженностями мужчина должен был выплатить 300 тыс. рублей.

Инспекторы ГАИ смогли остановить нарушителя во время одной из его поездок. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля «Citroen Jumper», после чего транспорт принудительно эвакуировали на специализированную стоянку.

После такого должник оплатил все штрафы, и иномарку вернули владельцу.