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Побоявшись лишиться автомобиля, ижевчанин выплатил долг более 300 тысяч рублей

17:10, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Побоявшись лишиться автомобиля, ижевчанин выплатил долг более 300 тысяч рублей
17:10, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#должник\n#штраф
Фото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии
34
0

Он оплатил штрафы после ареста машины.

Ижевск. Удмуртия. Чтобы не потерять автомобиль, житель Ижевска оплатил большое количество своих штрафов за превышение скорости. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов России по Удмуртии. 

В отношении ижевчанина было составлено 178 исполнительных производств, в том числе о взыскании 141 штрафа за нарушение правил дорожного движения. За то, что водитель регулярно не соблюдал скоростной режим и парковал иномарку в неположенном месте, он собрал штрафы на сумму более 200 тыс. рублей. Вместе с другими задолженностями мужчина должен был выплатить 300 тыс. рублей. 

Инспекторы ГАИ смогли остановить нарушителя во время одной из его поездок. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля «Citroen Jumper», после чего транспорт принудительно эвакуировали на специализированную стоянку. 

После такого должник оплатил все штрафы, и иномарку вернули владельцу. 

17:10, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#должник\n#штраф