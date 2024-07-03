В Ижевске женщины чаще мужчин верят в разнополую дружбу

Ижевск. Удмуртия. Мужчины Ижевска реже женщин верят в дружбу между полами. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Среди опрошенных 66% женщин верят в возможность дружбы с мужчинами. Мужчин, которые допускают возможность дружбы между полами, немного меньше – 59%. При этом мужчины чаще верят в любовь с первого взгляда.

У 63% опрошенных ижевчанок имеются друзья среди противоположного пола. Представителей мужского пола, имеющих подруг, опять же немного меньше – 55%.

В дружбу между разными полами чаще верят мужчины и женщины старше 45 лет. Несмотря на это, о наличии подруг чаще сообщали опрошенные мужчины старше 45 лет, а среди женщин друзей другого пола заводят чаще дамы моложе 34 лет.