Лебеди вернулись в Удмуртию на период гнездования

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию прилетели лебеди. Фото и видео этого события поделились в соцсетях жители различных районов Удмуртии.

7 апреля фотографиями поделились жители Балезино, увидев птиц на Чепце.

11 апреля, в соцсетях газеты «Рассвет» Якшур-Бодьинского района разместили видео, как птицы вернулись на Карашурский пруд.

«Буквально пять месяцев назад мы наблюдали за ними перед перелётом в тёплые края. Тогда их было около 80! И вот вновь пруд, раскинувшийся недалеко от Якшур-Бодьи, стал местом сбора этих царственных птиц», — отмечает издание.

17 апреля сообщили, что лебеди прилетели и на пруд в деревне Ахмади (Балезинский район).

Отметим, что речь идёт о виде лебедей-шипунов, которые довольно редки для европейской части России. После зимовки они прилетают не гнездовья в регионы вдоль Дона до Воронежа и Курска; также селятся в Прикаспийской низменности. Севернее селятся эпизодически в регионах, расположенных на Волге и её притоке Каме: в Саратовской и Самарской областях, Татарстане, Башкирии и Удмуртии. Обширный регион гнездования — Оренбургская область. Восточнее лебеди-шипуны гнездуются в Забайкальском крае. Круглогодично обитают на юге Бурятии и северо-западе Приморского края.

Охота на лебедей в СССР была полностью запрещена в 1960-х годах. С тех пор наблюдается постоянный рост численности лебедей в результате охраны и подкормки людьми.