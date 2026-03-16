После зимы в Удмуртию начали возвращаться цапли

14:57, 16 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
249
0
#Удмуртия\n#дикие птицы\n#природа Удмуртии
Источник фото: ТГ-канал «Записки фотоохотника»
При этом водоёмы пока покрыты льдом.

Удмуртия. В Удмуртию после зимней миграции на юг начали возвращаться цапли. Об этом сообщает автор ТГ-канала «Записки фотоохотника» Александр Соловьёв.

Фотоохотник отмечает, что в этом году они вернулись раньше.

«В прошлом году я начал наблюдать их лишь в самом конце марта, но тёплая весна вносит свои коррективы. Погода уже почти апрельская, только водоёмы ещё скованы льдом, поэтому где они будут «рыбачить» — пока вопрос», — отметил автор.

Напомним, осенью Александр Соловьёв запечатлел стаи журавлей, улетающих на юг.

