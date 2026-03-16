Удмуртия. В Удмуртию после зимней миграции на юг начали возвращаться цапли. Об этом сообщает автор ТГ-канала «Записки фотоохотника» Александр Соловьёв.

Фотоохотник отмечает, что в этом году они вернулись раньше.

«В прошлом году я начал наблюдать их лишь в самом конце марта, но тёплая весна вносит свои коррективы. Погода уже почти апрельская, только водоёмы ещё скованы льдом, поэтому где они будут «рыбачить» — пока вопрос», — отметил автор.

Напомним, осенью Александр Соловьёв запечатлел стаи журавлей, улетающих на юг.