С мая по сентябрь увеличится количество электричек по направлению из Ижевска в Уву и Чур

Ижевск. Удмуртия. С началом дачного сезона ППК «Содружество» назначит дополнительные электрички на самые востребованные направления в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Дополнительные поезда начнут ездить в связи с повышением спроса на поездки пригородным транспортом.

С 1 мая по 30 сентября электрички из Ижевска в село Чур и обратно будут курсировать ежедневно. А дополнительные поезда по маршруту «Ижевск – Ува» назначаются в субботу и воскресенье. Они будут курсировать с 4 мая по 29 сентября.