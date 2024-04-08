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С мая по сентябрь увеличится количество электричек по направлению из Ижевска в Уву и Чур

11:30, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С мая по сентябрь увеличится количество электричек по направлению из Ижевска в Уву и Чур
11:30, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электрички\n#ГЖД
Фото: ИА «Сусанин»
136
0

Это связано с повышением спроса на пригородный транспорт.

Ижевск. Удмуртия. С началом дачного сезона ППК «Содружество» назначит дополнительные электрички на самые востребованные направления в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. 

Дополнительные поезда начнут ездить в связи с повышением спроса на поездки пригородным транспортом.  

С 1 мая по 30 сентября электрички из Ижевска в село Чур и обратно будут курсировать ежедневно. А дополнительные поезда по маршруту «Ижевск – Ува» назначаются в субботу и воскресенье. Они будут курсировать с 4 мая по 29 сентября.  

11:30, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электрички\n#ГЖД