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В январе 2025 года погрузка на железной дороге в Удмуртии выросла почти на 14%

14:30, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В январе 2025 года погрузка на железной дороге в Удмуртии выросла почти на 14%
14:30, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Удмуртия\n#ГЖД
Источник фото: ИА «Сусанин»
55
0

Основной рост связан с увеличением экспорта нефти и нефтепродуктов.

Ижевск. Удмуртия. В январе 2025 года погрузка на железной дороге в Удмуртии увеличилась на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

За отчетный период на железнодорожных станциях региона было погружено 117,3 тыс. тонн грузов. Наибольший рост зафиксирован в погрузке нефти и нефтепродуктов — на 17% (45,4 тыс. тонн). Также увеличились объемы перевозок черных металлов — на 1,5% (18 тыс. тонн) и лесных грузов — на 0,1% (31,6 тыс. тонн). 

14:30, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Удмуртия\n#ГЖД