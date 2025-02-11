Ижевск. Удмуртия. В январе 2025 года погрузка на железной дороге в Удмуртии увеличилась на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

За отчетный период на железнодорожных станциях региона было погружено 117,3 тыс. тонн грузов. Наибольший рост зафиксирован в погрузке нефти и нефтепродуктов — на 17% (45,4 тыс. тонн). Также увеличились объемы перевозок черных металлов — на 1,5% (18 тыс. тонн) и лесных грузов — на 0,1% (31,6 тыс. тонн).