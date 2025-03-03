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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске оштрафовали частную компанию, которая охраняла железную дорогу

17:10, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске оштрафовали частную компанию, которая охраняла железную дорогу
17:10, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
83
0
#Ижевск\n#прокурор\n#ГЖД\n#охранные предприятия
Источник фото: unsplash.com (Tom Def)
83
0

Прокурорская проверка показала, что никто не проверял навыки охранников по обращению с оружием.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности частной охранной организации на объектах Горьковской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурорская проверка показала, что частной охранной организацией не проводились проверки навыков охранников по обращению с оружием и специальными средствами. В этой связи Удмуртским транспортным прокурором руководителю предприятия внесено представление. По требованию прокурора организована работа по проверке знаний и навыков охранников.

Арбитражный суд Удмуртии по инициативе транспортной прокуратуры привлёк частную охранную организацию к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией» с назначением наказания в виде штрафа.

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17:10, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
83
0
#Ижевск\n#прокурор\n#ГЖД\n#охранные предприятия