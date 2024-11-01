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В Ижевск начали приходить контейнерные поезда 

17:10, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевск начали приходить контейнерные поезда 
17:10, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЖД\n#логистика
Источник фото: Пресс-служба ГЖД
171
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В будущем они смогут обеспечить более выгодный доступ предприятий Удмуртии на экспортные рынки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск прибыл первый контейнерный поезд, что, по словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, является важным составляющим для развития логистики железнодорожного транспорта в республике. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. 

Поезд привёз в своём составе товары народного потребления, промышленные грузы для предприятий региона. До сегодняшнего дня контейнеры прибывали в Ижевск лишь в составе грузовых поездов или через альтернативные станции с последующей доставкой на машинах потребителям. 

«Данное транспортное решение является важной составляющей для развития транспортно-логистических услуг железнодорожного транспорта в регионе и позволит снизить издержки производителей на доставку сырья и оборудования, а в перспективе обеспечит доступ предприятий Удмуртии на экспортные рынки», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Для работы с крупнотоннажными контейнерами планируется построить зону хранения и специальную площадку. Работы могут начаться уже в конце года. 

17:10, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЖД\n#логистика